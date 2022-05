Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Hartnäckige Fahndung zahlt sich aus

Neuried (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt in den Nachtstunden auf Freitag und einer damit einhergehenden Großfahndung auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten nun am Freitagmorgen zwei Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Ein Zeugenhinweis brachte kurz vor 4 Uhr die Szenerie ins Rollen. Ein silberner Renault mit französischer Zulassung sei auffällig durch Schutterwald gefahren, als hätten die Insassen die Gegend auskundschaften wollen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte den Wagen wenige Minuten später erblicken. Der Fahrer des Renault verweigerte sich aber einer angestrebten Kontrolle und flüchtete. Mit Spitzengeschwindigkeiten von teilweise bis zu 180 Stundenkilometern raste der Renault-Lenker in Richtung französischer Grenze, kam hierbei allerdings auf der L 98 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Als die Polizisten am verunfallten Wagen angelangt sind, war das Fahrzeug mit laufendem Motor bereits verlassen. Neben etlichen Streifenfahrzeugen waren bei der eingeleiteten Fahndung auch ein Polizeihubschrauber sowie Beamte der Polizeihundeführerstaffel und Drohnenführer im Einsatz. Die hartnäckige Suche hat sich gegen 7:30 Uhr ausgezahlt: Kurz vor der Grenze konnten Beamte der Bundespolizei zwei Männer im Gebüsch liegend vorläufig festnehmen. Das Duo befindet sich derzeit auf dem Polizeirevier Offenburg. Ob die vorläufig Festgenommenen mit dem verunfallten Renault in Verbindung stehen und die Hintergründe der nächtlichen Aktion sind nun Gegenstand der angelaufenen Ermittlungen.

/wo

