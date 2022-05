POL-OG: Ringsheim - Brennendes Feld

Baden-Baden-Oos (ots) - Ein Gebäudebrand hat sich am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr in der Ooser Burgstraße ereignet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und des örtlichen Polizeireviers vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Glücklicherweise hatten die vier Hausbewohner ihr Zuhause samt Haustier bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte in der Folge ein Übergreifen der Flammen auf ...

mehr