Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fahrradfahrer nach Sturz tödlich verletzt

Gengenbach (ots)

Ein 70-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem tragischen Unfall in der "Einachstraße" seinen schweren Verletzungen erlegen. Der ältere Mann wurde gegen 19:15 Uhr durch zwei Passanten im dortigen Bach liegend aufgefunden. Der sofort verständigte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Fahrradfahrer aufgrund noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den knapp zwei Meter tiefer gelegenen Hüttersbach fiel. Durch den Sturz zog er sich offenbar schwerste Verletzungen zu, die zum Tod geführt haben dürften. Einen Fahrradhelm trug der Verstorbene nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Verkehrsdienst Offenburg ermittelt nun in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Offenburg, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

/hil

