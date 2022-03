Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau/Rohrbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

A65/Landau/Rohrbach (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag (10.03.2022) gegen 13:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem VW Golf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe Landau fuhr ein bislang unbekannter Beschuldigter mit einem vermutlich dunklen Mercedes-Benz sehr dicht auf den Golf-Fahrer auf und nötigte diesen, den Fahrstreifen zu wechseln. Nachdem der Unbekannte den 65-Jährigen überholt hatte, bremste er diesen fast bis zum Stillstand aus. In Höhe der Anschlussstelle Rohrbach hielten beide Beteiligten auf dem Standstreifen an, wo der Mercedes-Fahrer den Golf-Fahrer beleidigte und bedrohte. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Mercedes-Benz oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

