Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Zell am Harmersbach (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Verbindungsstraße von Unterentersbach nach Zell am Harmersbach ereignet. Ein 83-jähriger Toyota-Fahrer dürfte in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Daraufhin konnte ein erster entgegenkommender Pkw nach derzeitigem Stand noch ausweichen, ein nachfolgender Ford kollidierte allerdings frontal mit dem Toyota. Der Ford wurde durch die Kollision in den Grünstreifen abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der Toyota drehte sich auf der Fahrbahn und kam zum Stillstand. Die 29 Jahre alte Insassin des Ford wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Klinikum in Offenburg gebracht. Der Fahrer des Toyota und seine 78-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt und in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Der Verkehrsdienst Offenburg ermittelt nun, wie es zu diesem schweren Unfall kam.

/hil

