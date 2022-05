POL-OG: Hornberg - Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Renchen (ots) - Ein 32-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem weißen Fiat gegen 13:10 Uhr auf der L 88 von Renchen-Ulm kommend in Richtung Achern Mösbach. Hierbei soll ihm ein weißer Kleinwagen auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein so dass es trotz Ausweichversuches zu einem so genannten Spiegelstreifer kam. Hierbei ging am Auto des 32 Jahre alten Mannes nicht nur der Spiegel sondern auch die Seitenscheiben der Fahrerseite kaputt. Trotz der Kollision entfernte ...

