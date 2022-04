Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.4.2022 kam es gegen 15.55 Uhr auf der L 850 zwischen Albersloh und Rinkerode zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Die 19-jährige Münsteranerin befuhr auf einem Kraftrad die Landstraße von Albersloh in Richtung Rinkerode. Im Bereich einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Lenker ihres Motorrads gegen eine Richtungstafel am Fahrbahnrand. Anschließend rollte die 19-Jährige wenige Metern weiter, bevor sie in den angrenzenden Straßengraben stürzte. Die Motorradfahrerin verletzte sich leicht, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Richtungstafel wurde leicht beschädigt. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell