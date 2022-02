Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.02.2022 und dem 07.02.2022 brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße ein. Sie stahlen vier Reifen mit Alufelgen der Marke Audi sowie einen Winkelschleifer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

