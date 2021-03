Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Streitigkeit zwischen Autofahrern

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim ermittelt gegen einen noch unbekannten Mercedes-Fahrer, der am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Besigheim mit einem 55 Jahre alten Renault-Lenker aneinander geraten ist. Die beiden Autofahrer waren hintereinander auf der B 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Besigheim unterwegs. Der Renault-Fahrer befand sich hinter dem Mercedes-Lenker. Im Stadtteil Kammgarnspinnerei habe der 55-Jährige dem Vorausfahrenden Lichthupe gegeben, nachdem dieser an einem Fußgängerüberweg wohl nur verzögert wieder anfuhr. Am Ortseingang von Besigheim habe der noch unbekannte Mercedes-Fahrer den Renault-Lenker schließlich ausgebremst. Nach dem dieser mit Hupen reagierte, sei der Mercedes-Fahrer beleidigend geworden. An der Kreuzung mit der Riedstraße mussten beide Männer anhalten. Als der 55-Jährige den Mercedes-Fahrer zur Rede stellen wollte, habe dieser ihn mit einer halbvollen Getränkedose beworfen. Die Dose traf den Oberkörper des 55-Jährigen und flog anschließend bis in dessen gegenüberstehenden Renault. Die Polizei bittet Zeugen, die die Streitigkeiten zwischen den Autofahrern beobachtet haben, sich unter Tel. 07143 40508-0 zu melden.

