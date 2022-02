Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

In der zeit zwischen dem 02.02.2022, gegen 13:00 Uhr und dem 07.02.2022, gegen 14:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße ein. Zunächst versuchten sie, die Balkontür aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, schlugen sie die Glasscheibe ein und öffneten die Tür mit dem Griff. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden an der Balkontür beträgt etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

