Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerparzellen eines Geschäftsgebäudes

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 04.02.2022, gegen 16:30 Uhr und dem 07.02.2022, gegen 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in mehrere Kellerparzellen eines Geschäftsgebäudes in der Ludwigstraße ein. Aus einem Keller einer ärztlichen Praxis wurde ein Transportwagen für schwere Gegenstände gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus den anderen Kellern nichts mitgenommen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell