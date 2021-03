Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 29. März 2021, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, kam es in der Straße Dreuge Mesk zu einem Diebstahl. Mindestens zwei bisher unbekannte Täter sprachen eine 36-jährige Frau an und erfragten sich eine Wegbeschreibung. Während des Gespräches entwendeten die Täter die Geldbörse der 36-Jähirgen aus deren Jackentasche. Ein Täter wurde als männlich, ca. 180 cm groß mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Ein weiterer Täter wurde als männlich, ca. 180 cm groß mit schwarzen/braunen Haaren beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.) entgegen.

Dinklage- Mülleimer geriet in Brand, Person aus Zimmer gerettet

Am Mittwoch, 31. März 2021, gegen 02.00 Uhr, kam es in der Reichensteiner Straße bei einer dortigen Asylbewerberunterkunft zu einem Brand. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet ein Mülleimer in einem Zimmer der Unterkunft in Brand. Durch einen 30-jährigen Bewohner der Unterkunft wurde zunächst ein akustischer Feueralarm sowie Rauchgeruch aus einem Zimmer wahrgenommen. Er nahm Kontakt zu weiteren Bewohnern auf. Der 30-Jährige verschaffte sich Zutritt zum Zimmer. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen konnte eine 45-jährige Bewohnerin aus dem Zimmer gerettet werden. Diese wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Informationen soll die Bewohnerin schwer verletzt worden sein. Neben Polizei- und Rettungskräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Dinklage mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Besonders hervorheben möchte die Polizei das lobenswerte Handeln des 30-Jährigen und der zwei weiteren Personen, die die 45-Jährige aus dem Zimmer geholt und vermutlich schlimmeres verhindert haben.

Vechta- Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 09.00 Uhr, und Dienstag, 30. März 2021, 13.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Markt, das Fensterglas der dort ansässigen Eisdiele. Der entstandene Schadenbeläuft beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-943-0) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 31. März 2021, 00.20 Uhr, wurde ein 28-Jähriger aus Diepholz mit einem Pkw in der Falkenrotter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der Verdacht besteht, dass der Halter des PKW, ein ebenfalls 28-Jähriger aus Diepholz, ließ die Fahrt zu, wurde gegen ihn ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell