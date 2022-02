Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Raschigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 07.02.2022, gegen 05:55 Uhr, fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto auf der Raschigstraße von der Karlsbader Straße kommend in Richtung Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Auto auf der Hochfeldstraße von der Niederfeldstraße kommend in Richtung Raschigstraße. Als sie nach links auf die Raschigstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Beide verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

