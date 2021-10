Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Betrüger in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Wendlingen/Wernau (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizeidienststellen in Wendlingen und Wernau ermitteln gegen einen 31-jährigen Mann unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Durch Ermittlungen wurde bekannt dass ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit ausgespähten Daten Elektronikartikel von einem fremden Account bestellt haben soll. Diese sollten am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr in einer Postagentur in Wendlingen abgeholt werden. Bei Eintreffen der hinzugezogenen Polizeistreife versuchte der 31-jährige Abholer sich der Personenkontrolle zu entziehen indem er dem Festhalten heftige Gegenwehr geleistet haben soll, hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Trotz Einsatz von Pfefferspray konnte er sich losreißen und flüchten. Wenig später konnte er jedoch in der Traubenstraße in Wendlingen festgenommen werden. Er wies sich mit einer totalgefälschten Identitätskarte aus, ferner führte er neben weiteren neuwertigen Elektronikartikeln eine zweiten gefälschten Paß mit sich. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird am Samstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der nigerianische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

