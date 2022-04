Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.4.2022, 22.45 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Daimlerstraße in Ahlen an, der unter Drogeneinfluss stand. Der Ahlener hatte seine Beleuchtung nicht eingeschaltet, so dass ihn die Beamten kontrollierten. Aus dem Pkw des 32-Jährigen schlug den Einsatzkräften starker Cannabisgeruch entgegen, woraufhin sie die Fahrtüchtigkeit des Ahleners klären wollten. Die war, wie der von ihm durchgeführte Drogenvortest zeigte, aufgrund des positiven Ergebnisses beeinträchtigt. Die Polizisten ließen dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm wegen des Drogenkonsums die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen.

