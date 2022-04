Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verkehrsunfall auf der Dyckerhoffstraße

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.4.2022, kam es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dyckerhoffstraße in Neubeckum. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Dyckerhoffstraße in Richtung Enniger. In Höhe der Unfallstelle kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß im weiteren Verlauf gegen zwei Bäume, bevor es im Straßengraben stehen blieb. Der Fahrer aus Hilter a.T.W. verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.900 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell