FW-GLA: FW-GLA: Wohnungsbrand auf der Horster Str.

Am Mittwoch dem 16.03.2022 um 18:14 Uhr wurde über die KLST Recklinghausen die hauptamtliche Wache und der Löschzug Süd mit dem Alarmierungsstichwort "Wohnungsbrand" auf der Horster Str. alarmiert. Beim Eintreffen der FW drang bereits dichter Rauch aus dem Eingangs-bereich einer Shisha Bar. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen hatten teilweise bereits ihre Wohnungen verlassen oder befanden sich für die Feuerwehr sichtbar am geöffneten Fester zur Straßenseite. In der Shisha Bar selber befanden sich keine Personen. Dadurch dass keine Personen gefährdet waren konnte sofort eine Brandbekämpfung durch die Feuerwehr im Erdgeschoss eingeleitet werden. Es wurden zwei Trupps unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle der Shisha Bar und der Wohnungen eingesetzt. Der Brand konnte schnell mit Wasser gelöscht werden. Der Treppenraum und eine Wohnung wurden durch den Brandrauch verraucht, sodass dieser und die Bar umfangreich mit einem Hochdrucklüfter entraucht wurden. Parallel kam es zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr Gladbeck "Person in Notlage" wozu zusätzlich der Löschzug Nord alarmiert wurde. Die Einsätze wurden durch den Führungsdienst (A-Dienst) koordiniert. (GF)

