Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall in Gladbeck Ellinghorst

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am frühen Dienstagabend durch die Kreisleitstelle Recklinghausen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut ersten Informationen sollten in dem verunfallten PKW noch zwei Kinder eingeklemmt sein. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen auf der Fahrerseite liegenden PKW vor. Die Fahrerin des verunfallten Fahrzeuges konnte sich aus dem PKW selbstständig befreien. Im Anschluss befreite sie ihre Kinder aus dem Fahrzeug. Alle drei Insassen wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Gladbeck und den Notarzt untersucht. Für weitere Untersuchungen wurden die beiden Kinder in ein Krankenhaus nach Gelsenkirchen transportiert.

Zur gleichen Zeit kam es in Gladbeck zu einer Geruchsbelästigung durch ein Brandereignis im Stadtgebiet Essen. Die massive Rauchsäule zog von Süden her über das westliche Gladbecker Stadtgebiet. Die Bürger wurden über die NINA WarnApp vorsorglich informiert. (SB)

