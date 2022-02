Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Sturmeinsätze Feuerwehr Gladbeck Vorabmeldung

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Ab ca. 15 Uhr häuften sich am 18.02.2022 die Sturmeinsätze im Stadtgebiet Gladbeck. Bis 22:30 Uhr wurden insgesamt 30 verschiedene Einsätze abgearbeitet. Kleinere umgestürzte Bäume, lose oder heruntergefallene Dachziegel, anderer lose Teile von Gebäuden/Baugerüsten waren die häufigsten Einsatzstichworte. Der größte Einsatz ist momentan noch ein umgestürzter Baum im Kreuzungsbereich Schwechater Str. / Berliner Str.. Der Einsatz begann um 18:45 Uhr. Von einem ca. 20 Meter hohen, zweigeteilten Baum brach eine Hälfte am unteren Stammende ab und legte sich auf einen Baum auf der Mittelinsel ab. Die Äste ragten teilweise auf die Fahrbahn. Da zu dem Zeitpunkt viele Kräfte der Feuerwehr bereits im Einsatz waren, forderte die Feuerwehr Gladbeck das Technische Hilfswerk zur Unterstützung an. Der Fachberater des Technischen Hilfswerks begab sich nach der Alarmierung direkt in die örtliche Einsatzleitung zur Feuer- und Rettungswache. 10 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks fuhren direkt zum Einsatzort. Der Baum wurde mit Unterstützung einer hydraulischen Seilwinde vom Baum auf der Mittelinsel gezogen, kleingesägt und in einem angrenzenden Grünstreifen abgelegt. Da die andere Baumhälfte keinen ausreichenden Halt mehr hat, wird sie zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls mit Unterstützung der hydraulischen Seilwinde umgezogen, zersägt und im angrenzenden Grünstreifen abgelegt. Des Weiteren erhielt die Feuerwehr Gladbeck Unterstützung vom Technischen Hilfswerk bei der Sicherung eines Baugerüstes im Gladbecker Süden. Dort drohten Gerüstteile herabzustürzen. Die Feuerwehr Gladbeck ist mit 85 Einsatzkräften vom Hauptamt, den Löschzügen Nord, Mitte und Süd, sowie der Unterstützungsabteilung Versorgung im Einsatz. Unterstützung erhält die Feuerwehr von 31 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks. Momentan sind noch nicht alle Einsätze abgearbeitet und es kommen weitere hinzu.(RT)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell