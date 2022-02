Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand in einem Hochhaus

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am heutigen Tage um 14.47 Uhr zu einem Wohnungsbrand zur Steinstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde die Alarmstufe auf Feuer 4 erhöht. Vor Ort konnte im 6. Obergeschoss eines Hochhauses eine Wohnung in Vollbrand erkundet werden. Die Befragung der Bewohner ergab, dass sich keine Personen in der betreffenden Brandwohnung befanden. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor, ein weiterer Trupp übernahm die Kontrolle der Wohnungen oberhalb der Brandwohnung sowie der benachbarten Wohnungen. Parallel dazu wurde auf der Gebäuderückseite eine Brandbekämpfung mit der Drehleiter durchgeführt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf darüber liegende Wohnungen verhindert werden. Trotz des Vollbrandes der Wohnung und der massiven Rauchentwicklung gab es keine Verletzten. Im Einsatz befanden neben der Hauptwache, der Löschzug Süd, sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt. Während der Einsatzmaßnahmen sicherte der Löschzug Nord den Grundschutz für das Stadtgebiet. Die Brandwohnung wurde nach Abschluss der Maßnahmen durch die Polizei zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt.(MK)

