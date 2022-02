Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Bilanz vom Sturmtief Zeynep - Zweiter arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr Gladbeck

Gladbeck (ots)

Das Sturmtief "Zeynep" hat im Stadtgebiet Gladbeck an zwei Tagen für rund 50 sturmbedingte Einsätze im Stadtgebiet gesorgt. Hierbei lag der Einsatzschwerpunkt in den Abend- und Nachstunden, vom 18.02.22 auf den 19.2022. Die Einsatzstellen verteilten sich flächenmäßig über das gesamte Stadtgebiet. Nachdem die Großzahl der Einsätze in der Nacht schon abgearbeitet wurde, ging es in den Morgenstunden nahtlos weiter. Am zweiten Tag mussten durch die freiwilligen und hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gladbeck nochmals 17 Einsätze abgearbeitet werden. Eine Vielzahl der Einsätze bestand aus herabstürzenden Dachpfannen, Dachteilen, Verkleidungsteilen von Dächern, umgestürzten Bäume und losen Äste, die auf Gehwegen und Verkehrsstraßen lagen. Im südlichen Stadtteil wurde sogar eine Sirenenanlage durch die massiven Kräfte des Sturmtiefs Zeynep so stark beschädigt, dass diese drohte auf die öffentlichen Verkehrswege zu fallen. Dies konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden, indem die Sirenenanlage provisorisch wieder instandgesetzt wurde. Die Feuerwehr Gladbeck war am zweiten Tag mit rund 35 Einsatzkräften der freiwilligen und hauptamtlichen Feuerwehr im Einsatz. Nach unseren Erkenntnissen sind durch das Sturmtief keine Privatpersonen erheblich verletzt oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch in den nächsten Tagen muss weiterhin mit den Folgen des Sturmtiefs gerechnet werden. Es könnten immer noch lose Äste in den Bäumen hängen, von denen eine Gefahr durch Herabfallen auf den Boden ausgeht. Aus diesem Grund rät die Feuerwehr Gladbeck daher zu erhöhter Vorsicht, in Bereichen von Parks, Wäldern und einzelnen Bäumen. (C.S.)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell