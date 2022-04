POL-WAF: Warendorf. Zeugen meldeten auffälligen Autofahrer, der mit platten Reifen fuhr

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 17.4.2022, kam es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dyckerhoffstraße in Neubeckum. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Dyckerhoffstraße in Richtung Enniger. In Höhe der Unfallstelle kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß im weiteren Verlauf ...

mehr