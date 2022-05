Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Mutmaßlicher Langfinger erwischt

Offenburg, Elgersweier (ots)

Ein 31-Jähriger beschäftigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Nach derzeitigem Stand dürfte der Mann gegen 1 Uhr sein Unwesen im Bereich "Zum großen Damm" getrieben haben. Dort soll er verschiedene Gegenstände aus mehreren unverschlossen abgestellten Pkw gestohlen haben. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete den mutmaßlichen Langfinger und verständigte daraufhin die Polizei. In der Folge gelang es den Ordnungshütern des Polizeireviers Offenburg, den Mann zu stellen. Während der weiteren Sachverhaltsaufklärung fanden die Beamten bei dem vorläufig Festgenommenen mehrere Gegenstände, deren Besitzverhältnisse nicht geklärt werden konnten. Als diese der Person abgenommen wurden und der Mann auf dem Polizeirevier Offenburg wieder entlassen werden sollte, beschwerte er sich mehrfach lauthals über die Maßnahme. Trotz eines erteilten Platzverweises blieb der Schreihals uneinsichtig, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Doch damit noch nicht genug - in den Gewahrsamszellen des Polizeireviers Offenburg versuchte sich der Mann selbst zu verletzten, woraufhin er schließlich in eine Spezialklinik gebracht wurde.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell