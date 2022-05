POL-NB: Diebstahl einer Crossmaschine

Malchow (ots) - Am 04.05.2022 kam es in Malchow zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 35-jährigen Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 35-Jährige in den Abendstunden des 04.05.2022 zu einer Badestelle "Am Recken" in 17213 Malchow. Zur gleichen Zeit befand sich eine Personengruppe, welche nicht näher beziffert werden kann, am selbigen Ort. Zwischen der Personengruppe und dem 35-Jährigen Mann kam es ...

mehr