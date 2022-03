Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Böblingen: Unfall fordert vier verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag gegen 11:20 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb. Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi befuhr den rechten Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt am Stauende bis zum Stillstand abbremsen. Dahinter konnte die 22 Jahre alte Twingo-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Audi auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 EUR. Zudem wurde ein sich zur Unfallzeit auf dem Ausfädelungsstreifen der AS Böblingen-Hulb befindliche Opel durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht am Lack beschädigt. Neben den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugführern wurden zudem noch zwei Insassen des Audi im Alter von 19 und 20 Jahren leicht verletzt. Sie wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst, welcher mit vier Rettungswägen und einem Notarzt im Einsatz war, medizinisch versorgt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren zudem die Autobahnmeisterei Herrenberg zur Absicherung der Unfallstelle und eine Spezialfirma zur Nassreinigung der Fahrbahn im Einsatz. Trotz der Sperrung zweier Fahrstreifen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

