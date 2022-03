Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Spielcasino in der Kornwestheimer Innenstadt ein. Hierzu hebelten sie zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Bei dem Versuch einen darin befindlichen Tresor aufzuhebeln, wurden die im Gebäude anwesenden Zeugen auf die Geräusche aufmerksam und hielten Nachschau. Auf frischer Tat ertappt ergriffen die Täter daraufhin ohne Beute erlangt zu haben die Flucht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

