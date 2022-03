Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gärtringen: 22.000 Euro Sachschaden - Unfallgegner uneins

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden von etwa 22.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Kleintransporter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zu dem es am Freitag gegen 05:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 kurz nach der Anschlussstelle Gärtringen in Fahrtrichtung Singen kam. Über den genauen Unfallhergang sind sich die Beteiligten uneinig. Aus noch ungeklärter Ursache stießen der Sattelzug eines 51-Jährigen und der ihm nachfolgende Kleintransporter eines 53-Jährigen zusammen. Letzterer kam an der linken Schutzplanke zum Stehen. Von dort musste das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt werden. Mitarbeitende der Autobahnmeisterei Herrenberg sicherte die bis 08:45 Uhr andauernden Arbeiten ab und dann konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Unfallzeugen, sich zu melden.

