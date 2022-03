Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Unbekannter zerkratzt Fiat

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und Freitag 10:50 Uhr einen Fiat in der Straße "Im Seelach" in Benningen am Neckar. Er zerkratzte den gesamten Kofferraumdeckel des Pkw. Das Auto war auf einem privaten Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an den Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Tel. 07141 64378-0.

