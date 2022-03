Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter schlägt Fußgängerin hinterrücks nieder

Ludwigsburg (ots)

Eine 17-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag gegen 21:30 Uhr von einem unbekannten Täter hinterrücks niedergeschlagen, als sie in der Seestraße in Sindelfingen unterwegs war. Nachdem sie an derselben Haltestelle aus dem Bus ausgestiegen waren, wurde die 17-Jährige mutmaßlich von dem Unbekannten verfolgt. Unangekündigt schlug er ihr mit der Faust von hinten gegen den Kopf, worauf sie zu Boden ging und um Hilfe rief. Der etwa 18-jährige Täter machte sich in den nahegelegenen Park davon. Er war etwa 1,75 m bis 1,80 m groß und von kräftiger Statur. Seine blonden Haare trug der in einem Boxerhaarschnitt. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Wellensteyn Jacke mit gelben Streifen und eine Bluejeans getragen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel.07031 697-0 zu melden.

