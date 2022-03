Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10:25 Uhr im Bereich der Herrenberger Straße (K 1077) und der Schickardstraße in Böblingen ereignete. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin wollte, nachdem sie die Abfahrt der Bundesstraße 464 abfuhr, die K 1077 in Richtung Schickardstraße queren. Dabei übersah sie mutmaßlich die rote Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 45-Jährigen zusammen, der von der Herrenberger Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen die sachdienliche Angaben, insbesondere zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt, machen können.

