Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Münchingen: Balkonbrand

Ludwigsburg (ots)

Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus sorgte am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in der Hölderlinstraße in Münchingen. Wie sich herausstellte, hatte ein Anwohner gegen 15:30 Uhr auf seinem Balkon einige Dokumente verbrannt. Funkenflug setzte dabei eine angrenzende Hecke in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar alarmierte die Feuerwehr und begann mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr Korntal-Münchingen kam mit 25 Einsatzkräften zum Brandort. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mussten die Bewohner das Haus verlassen, konnten dann aber wieder in ihre Wohnungen zurück. Durch den Brand und Ruß wurden neben dem Balkon und der Wohnung des Verursachers auch die Fassade und eine darüber liegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell