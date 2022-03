Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden - Öschelbronn: Brand in Scheune

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Öschelbronn rückte am Donnerstag gegen 23:00 Uhr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Stuttgarter Straße in Öschelbronn aus, nachdem ein Brand in einer Scheune gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte in der Scheune gelagertes Stroh Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rechtzeitig löschen, sodass die Gebäudeteile nicht in Brand gerieten. An der Scheune waren seit zwei Tagen Abrissarbeiten im Gang und das Dach war bereits abgedeckt. Laut Feuerwehr wurde das in der Scheune gelagerte Stroh vermutlich nass und dadurch, dass es mit Planen abgedeckt war, entstand Hitze, welche das Stroh zum Brennen brachte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

