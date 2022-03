POL-LB: Kirchberg/Murr: Siloballen unbrauchbar gemacht

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit rund 22.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagmorgen, gegen 07:05 Uhr, im Bereich der Horber Straße in Herrenberg. Ein 58-jähriger BMW-Lenker befuhr die Kreisstraße 1028 von Herrenberg-Haslach kommend in Richtung der Horber Straße (L 1184). Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er mutmaßlich einen 56-jährigen BMW-Fahrer, der auf der L 1184 in Richtung ...

