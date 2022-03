Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Diebstahl von Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Beute im Gesamtwert von rund 20.000 Euro machten bislang unbekannte Täter, die in zwei Container auf einer Baustelle in der Forststraße in Großingersheim einbrachen. In der Nacht zum Donnerstag gelangten die Unbekannten durch ein gewaltsam geöffnetes Schiebefenster in einen Bürocontainer. Dort entwendeten sie einen Hochdruckreiniger. Anschließend hebelten sie mit Hilfe eines 180 cm langen Bausprießes das Vorhängeschloss der Stahltür eines Containers für Arbeitsmaschinen auf. Hier stahlen sie etwa 25 Elektrowerkzeuge sowie 40 - 50 dazugehörige Akkus. Zurück ließen sie lediglich einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

