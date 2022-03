Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht mit Schwerverletztem auf der B10 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 10 im Bereich der "Enzweihinger Steige" auf Höhe von Pulverdingen ereignete. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war auf der B10 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als plötzlich ein noch unbekannter Lkw-Fahrer von der rechten Spur ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der KTM-Fahrer so stark abbremsen, dass er stürzte. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz der schweren Unfallfolge ließ der Unbekannte den Verletzten ohne anzuhalten auf der Fahrbahn zurück.

