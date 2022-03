Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfallflucht in der Salzäckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Salzäckerstraße in Vaihingen an der Enz in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Unbekannte touchierte einen geparkten BMW und machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

