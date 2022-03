Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Illegale Müllablagerung auf dem Häckselplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter auf dem Häckselplatz Holzgerlingen, neben einem Feldweg der Kreisstraße 1048 in Richtung Breitenstein, illegal Müll abgelagert. Bei dem Müll handelt es sich um einen etwa fünf Kubikmeter großen Haufen Asphalt, der mitten auf dem asphaltierten Häckselplatzgelände illegal abgeladen wurde. Am Mittwochmorgen wurde der noch handwarme Asphalthaufen festgestellt. Hinweise auf die Verursacher sind bislang nicht bekannt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Delikt in der Nacht zum 02.03.2022 in 71735 Eberdingen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07031 13-2500, zu melden.

