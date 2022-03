Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8/Sindelfingen: Maroder Transporter mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Ludwigsburg (ots)

Ein 37-jähriger Kleintransporter-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 11.15 Uhr durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg einer Kontrolle unterzogen, da er aufgrund seiner langsamen Fahrweise von geschätzten 35 km/h zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München auffiel. Das aus Rumänien stammende Gespann wies bei der anschließenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" erhebliche Mängel auf, weshalb die Fahrzeuge genauer überprüft werden sollten. Ein Sachverständiger einer technischen Prüfgesellschaft stellte im weiteren Verlauf insgesamt 34 Mängel an der Kombination aus Kleintransporter und Anhänger fest. Zu den gravierendsten Mängeln gehörten neben Bremsmängel auch Roststellen und Brüche am Rahmen sowie Beschädigungen an den Reifen. Da die Kombination durch den Gutachter als verkehrsunsicher eingestuft werden musste, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und er wurde in eine Werkstatt begleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell