Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hameln (ots)

Am 16.04. kam es in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 12:10 Uhr, in der Bennigsenstraße in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Holzminden hatte ihren Pkw Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11 geparkt.

Als sie ihren Pkw zu Hause abstellen wollte, bemerkte sie am linken vorderen Kotflügel eine Beschädigung. Diese Beschädigung kann nur am Abstellort in der Bennigsenstraße entstanden sein.

Zum Unfallverursacher konnten keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen. Wer kann etwas zu dem Unfallgeschehen sagen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151-933/222 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell