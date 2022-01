Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Wohnhaus

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (13.01.22) in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 17.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Zum Badesee eingebrochen. Sie schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Im Haus wurde ein Büroraum durchsucht. Die Täter öffneten außerdem gewaltsam die Tür eines Holzschuppens. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell