Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Mülltonnenbrand

Lengerich (ots)

An der Bahnhofstraße zwischen Stöppelweg und Poststraße sind in der Zeit zwischen Donnerstag (13.01.22), 22.15 Uhr und Freitag (14.01.22), 00.15 Uhr zwei Mülltonnen eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Tonnen wurden vollständig zerstört. Anwohner hatten um kurz nach Mitternacht Rauch wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Lengericher Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell