Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, 26-Jähriger bei Unfall auf Uthuiser Straße schwer verletzt

Hörstel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Uthuiser Straße ist am frühen Donnerstagmorgen (13.01.22) gegen 06.10 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Lingen (Landkreis Emsland) fuhr auf der Uthuiser Straße in Richtung Hörstel. Auf Höhe der Hausnummer 59 überholte er mit seinem roten Skoda einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Überholvorgang kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden VW-Transporter, der von einem 26-Jährigen aus Spelle (Landkreis Emsland) gesteuert wurde. Der 26-Jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie waren durch den frontalen Aufprall stark deformiert worden. Auf der Straße liefen Betriebsstoffe aus. Außerdem waren zahlreiche Splitter auf der Fahrbahn verteilt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Uthuiser Straße voll gesperrt.

