POL-ST: Saerbeck, 80-jähriger Pedelec-Fahrer schwerverletzt

Saerbeck (ots)

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmittag (12.01.22) gegen 12.50 Uhr auf der Emsdettener Straße zu Fall gekommen, nachdem er mit seinem Fahrrad ein Auto touchiert hatte. Der 80-Jährige aus Saerbeck zog sich schwere Verletzungen zu. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Lengerich war mit ihrem Ford auf der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr der Pedelec-Fahrer auf der Emsstraße in Richtung Emsdettener Straße. Als er die Emsdettener Straße kreuzte berührten sich die beiden Fahrzeuge leicht. Dadurch kam der Saerbecker zu Fall. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-Jährige trug keinen Helm. Die Autofahrerin aus Lengerich blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Neben einem Rettungswagen sowie einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

