Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Container der Städtischen Unterkunft an der Kanalstraße brennt aus, Nachtrag

Hörstel (ots)

Bei der am 12.01.2022 um 10.16 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung "Rheine, Container der Städtischen Unterkunft an der Kanalstraße brennt aus" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Container brannte nicht, wie fälschlicherweise angegeben in Rheine sondern in Hörstel. Wir bitten dies zu entschuldigen und in den Presseveröffentlichungen abzuändern.

Erstmeldung vom 12.01.2022 - 10.16 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch (12.01.22) ist ein Wohncontainer der Städtischen Unterkunft an der Kanalstraße ausgebrannt. Das Feuer wurde gegen 00.28 Uhr gemeldet. Wie das sogenannte Mobilheim in Brand geriet, ist derzeit unklar. Der einzige Bewohner konnte sich unverletzt retten. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell