Polizei Mettmann

POL-ME: 91-Jähriger verursacht hohen Sachschaden - Polizei stellt Führerschein sicher - Erkrath - 2104088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 91-jähriger Erkrather musste am Mittwoch (21. April 2021) seinen Führerschein abgeben, weil er beim Ausparken auf dem Bahnhofsparkplatz in Erkrath zwei Autos so stark beschädigte, dass ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Das war geschehen:

Gegen 11.30 Uhr wollte der 91-jährige Erkrather seinen Opel aus einer schrägen Parktasche auf dem Bahnhofsparkplatz rückwärts ausparken und stieß dabei gegen einen gegenüber geparkten BMW sowie einen links von ihm abgestellten Hyundai.

Als die eingetroffenen Polizeibeamten ihn über die Ordnungswidrigkeit informierten, machte er einen verwirrten und körperlich stark eingeschränkten Eindruck. Das Unfallgeschehen konnte er nur mit Hilfe seiner Frau schildern, die sich ebenfalls mit ihm im Fahrzeug befand.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 91-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sicher. Ein Strafermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell