POL-ME: Schlägerei unter Jugendlichen löst Polizeieinsatz aus - Monheim am Rhein - 2104087

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (22. April 2021) hat eine Schlägerei unter Jugendlichen in Baumberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei 17-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 0:30 Uhr meldeten sich Zeugen telefonisch bei der Polizei, weil sie auf der Helene-Lange-Straße in Monheim-Baumberg eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen beobachtet hatten. Als die Polizei kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintraf, konnten die Beamten die in Rede stehenden Jugendlichen nach einer kurzen Fahndung antreffen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten sich die vier 17- bzw. 18-Jährigen aus Monheim, Hilden und Düsseldorf geschlagen, weil sie zuvor bei einem Kauf von Cannabis in Streit geraten waren. Bei der Schlägerei wurde von einem der Jugendlichen auch Pfefferspray eingesetzt, wobei einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Bei einer Durchsuchung der Beteiligten vor Ort konnte die Polizei keine Drogen auffinden.

Der 17-jährige Monheimer musste daraufhin von Rettungskräften in einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Die Polizei nahm die Beteiligten der Schlägerei vorläufig fest und brachte sie zur Polizeiwache nach Langenfeld, wo Strafverfahren wegen des Verdachts des Illegalen Handels mit Cannabis und wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 18-Jährige die Wache wieder verlassen. Die 17-jährigen Beteiligten wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell