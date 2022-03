Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Diebstahl zweier Neufahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter zwei neue Renault Transporter im Gesamtwert von rund 66.000 Euro in Holzgerlingen entwendet. Einen der beiden Neuwagen entwendeten sie von einem Händlergelände in der Umgehungsstraße in Holzgerlingen. Von einem weiteren Fahrzeug, das auf diesem Gelände stand, stahlen die Täter die Böblinger Kennzeichen (BB-) und brachten diese mutmaßlich am bislang noch nicht zugelassenen Renault an. Mit derselben Vorgehensweise entwendeten die Unbekannten einen weiteren Transporter der Marke Renault, der auf dem Firmengelände eines Autohandels in der Max-Eyth-Straße stand. Derzeit kann von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

