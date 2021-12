Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen plattgestochen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Weiherstraße an einem Auto einen Reifen plattgestochen. Vermutlich geschah die Tat zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell