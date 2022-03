Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 22.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagmorgen, gegen 07:05 Uhr, im Bereich der Horber Straße in Herrenberg. Ein 58-jähriger BMW-Lenker befuhr die Kreisstraße 1028 von Herrenberg-Haslach kommend in Richtung der Horber Straße (L 1184). Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersah er mutmaßlich einen 56-jährigen BMW-Fahrer, der auf der L 1184 in Richtung Horb unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach links abgewiesen, der BMW des 58-jährigen kam erst rund fünf Meter von der Fahrbahn entfernt in einer Wiese zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem traten Betriebsstoffe aus, die durch die Straßenmeisterei Herrenberg entfernt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen eine alkoholische Beeinflussung beim 58-Jährigen fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Die Folge war eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

