Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Wir können auch Sturmlagen! Zusammenfassung Unwettereinsätze: Seit Dienstag fuhren wir 58 Einsätze!

Herdecke (ots)

MI, 16.2.2022 - Sturmtief Ylenia - 8 Einsätze - Wachbesetzung 15 Einsatzkräfte

FR, 18.2.2022 - Sturmtief Zeynep - 41 Einsätze - Wachbesetzung 45 Einsatzkräfte

SO, 20.2.2022 - Sturmtief Antonia - 9 Einsätze - Wachbesetzung 47 Einsatzkräfte

Personenschäden in der Bevölkerung wurden zum Glück nicht verzeichnet. Neben vielen umgestürzten Bäumen verzeichneten wir auch einige Sachschäden an Wohngebäuden, am Rathaus sowie an der Dörken Lagerhalle. Dazu trafen umstürzende Bäume auch Personenkraftwagen.

Zwischendurch wurde noch "nebenbei" ein hilfloses Reh aus einem Swimmingpool gerettet.

Wir hatten die Lage stets im Griff! Zeitweise war die Wetterentwicklung schwer einzuschätzen. Im Sinne der Eigensicherheit mussten wir aber besonnen reagieren und unsere Maßnahmen teilweise abbrechen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Unsere Konzepte haben gegriffen und werden weiter fortgeschrieben. In unserer Einsatzzentrale liefen alle Fäden zusammen. In der Küche bekamen wir tatkräftigen Support von der Unterstützungsabteilung bei der Einsatzverpflegung.

Wir danken unseren Kameradinnen und Kameraden für den Einsatz und den Verzicht auf Freizeit und "Tatort"! Zudem danken wir der Leitstelle des EN-Kreises, den Technischen Betrieben als "Sägejoker" und sicherer Lieferant von Absperrmaterial, dem THW für die Beratung, der Polizei sowie dem Ordnungsamt der Stadt für die gute Kooperation und Unterstützung.

